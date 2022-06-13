Жуков может продолжить карьеру в китайском «Ухане»

Георгий Жуков может продолжить карьеру в «Ухане».
Китайский клуб заинтересовался казахстанским полузащитником «Вислы», чей клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Польши.
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