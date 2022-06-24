«Сарыарка» узнала соперников в Континентальном кубке

Известны соперники «Сарыарки» в Континентальном кубке.

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Это «Кардифф Девилз» (Великобритания), «Земгале» (Латвия) и еще одна команда, которая определится после 1-го и 2-го раундов турнира.

Карагандинский клуб начинает свое участие с 3-го раунда, который пройдет 18-20 ноября.

Финал состоится 13-15 января 2023 года.

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