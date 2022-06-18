«Кайрат» – «Мактаарал»: где смотреть

Теги результаты высшая лига Казахстан Кайрат Мактаарал Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

«Кайрат» дома в 14-м туре КПЛ примет «Мактаарал». Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazsport.

Кайрат – Мактаарал
Дата проведения
19 июня, 16.00, «Орталык Алматы»
Онлайн матча

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные