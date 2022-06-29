Головкин назвал путь к победе над Канело

Геннадий Головкин в интервью Yahoo Sports назвал путь к победе над Канело, с которым уже в сентябре ему предстоит провести третий бой

« Его последнее поражение в бою показывает, что не обязательно нокаутировать его, наносить нокаутирующий удар, чтобы выиграть у него бой. Это больше о том, чтобы выбрать правильный путь, использовать правильную стратегию, чтобы одержать победу. Вот как я это вижу», – приводит слова Геннадия sports.kz

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