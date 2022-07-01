Бекбаев: «Не планирую завершать карьеру, чувствую себя неплохо»

Голкипер Алмат Бекбаев в интервью Prosports объяснил, почему покинул «Мактаарал».

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– Мне пришлось уйти из-за оптимизации бюджета в клубе. Некоторым предложили пойти на снижение заработной платы, поэтому я, Рифат Нурмугамет и Ильяс Амирсеитов решили покинуть клуб, и, думаю, что это еще не последние фамилии.

– Как оценишь работу в клубе? Нет ли у тебя обид к руководству атакентцев?

– Я свою работу оцениваю удовлетворительно. Да, я сыграл всего 3 матча и не смог показать высокий класс. К примеру, в игре с «Астаной» мы играли с наислабейшем составом, без основных легионеров в атаке. Также с «Шахтером», то что 5 мячей пропустил – это несчастный случай. Против «Кайрата» тоже самое: всю игру были в обороне, только в концовке встречи мы начали атаковать, когда они удерживали счёт. Насчет обид, то у меня их нет. Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

– Буквально через недели две тебе исполнится 38 лет. В связи с этим вопрос, планируешь ли завершать карьеру, или еще есть порох в пороховницах ?

– Я не планирую завершать карьеру, потому что чувствую себя неплохо. Планирую продолжить выступать – чем больше, тем лучше.

– Нет ли в планах стать тренером после завершения карьеры?

– Далекие планы пока не строил, но многие говорят и предлагают стать тренером. Если честно, то я не хочу им быть. Но, посмотрим, что будет дальше.

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