37-летний вратарь Алмат Бекбаев покинул «Мактаарал». Об этом футболист объявил в своем инстаграме.

«Друзья, с сегодняшнего дня я больше не являюсь игроком «Мактаарала»! Это был короткий, неудачный опыт, который имеет место быть! Спасибо всем», – написал Бекбаев.

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