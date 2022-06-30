«Акжайык» подписал белорусского вратаря Сямука

«Акжайык» подписал контракт с 33-летним белорусским вратарем Родионом Сямуком.

Сямук в Беларуси выступал за «Динамо-Брест», «Волну», «Славию», «Гранит», «Сморгонь» и «Торпедо». Также голкипер играл за «Тамбов».

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