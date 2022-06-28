Четыре игрока покинули «Акжайык»

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Акжайык» расстался с рядом игроков.

Клуб отзаявил вратаря Константина Махновского, полузащитников Артура Газданова и Мате Црнчевича, а также нападающего Игоря Карпенко.

После 13 сыгранных матчей клуб из Уральска занимает предпоследнее, 13-е место.

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