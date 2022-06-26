Полузащитник «Ордабасы» Брага о победе над «Акжайыком»: «Мы были уверены в своих силах»

Полузащитник «Ордабасы» Виктор Брага прокомментировал победный матч с «Акжайыком» (1:0).

– Нелегко нам было, соперник играл от обороны и пытался поймать нас на контратаках. Ну и конечно, качество поля оставляло желать лучшего. Главное, мы победили, мы были уверены в своих силах, и, несмотря на трудности. сумели заработать три очка.

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