«Ордабасы» подписал Федина и Бахтиярова

«Ордабасы» подписал контракты с форвардом Максимом Фединым и полузащитником Акмалем Бахтияровым.

Последним клубом Федина был «Туран», его статистика здесь.

Со статистикой Бахтиярова, перешедшего из «Олимп-Долгопрудного», можно ознакомиться тут.

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