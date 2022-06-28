Вагнер Лав может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Азербайджана

Портал Eurostavka сообщил, что экс-игрок московского ЦСКА и «Кайрата» Вагнер Лав может перейти в азербайджанский «Сабах».

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«Сейчас они очень близки к подписанию контракта. Игрок заинтересован в трансфере в Азербайджан. Вагнера привлекают атмосфера на стадионе, уровень организации, финансы и Мурад Мусаев», – сообщил журналист Илкин Султанлы со ссылкой на свои источники.

Если стороны договорятся, они подпишут контракт на один год. Вагнер может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Азербайджана.

Последним клубом 38-летнего форварда был датский «Мидтьюлланд», статистика здесь.

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