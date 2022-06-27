Матч «Актобе» – «Астана» стал самым посещаемым в текущем сезоне КПЛ

Семь матчей 15-го тура КПЛ посетили 32 400 зрителей, в среднем составляет по 4 628 зрителей на игру.

Самым посещаемым матчем тура стала встреча «Актобе» – «Астана» (4:1), на которой присутствовало 13 400 зрителей.

Меньше всех болельщиков собрал матч «Акжайык» – «Ордабасы» (0:1) – 700 зрителей.

Посещаемость матчей 15-го тура КПЛ:

1. «Актобе» – «Астана» (4:1) – 13 400 зрителей

2. «Тараз» – «Кайрат» (1:1) – 6 800

3. «Кызыл-Жар» – «Тобол» (1:3) – 6 000

4. «Аксу» – «Шахтер» (1:1) – 2 500

5. «Мактаарал» – «Атырау» (1:1) – 1 500

6. «Каспий» – «Туран» (0:2) – 1 500

7. «Акжайык» – «Ордабасы» (0:1) – 700

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