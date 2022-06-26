Емельянов о ничьей с «Аксу»: «После поражений ребята попали под некий пресс, потеряли уверенности»

И.о. главного тренера «Шахтера» Константин Емельянов прокомментировал ничью с «Аксу» (1:1).

«Начали матч неплохо, стали первыми создавать моменты у ворот соперника. Затем допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. К сожалению, в последнее время часто стали ошибаться. В перерыве сказали ребятам, что нужно продолжаться идти дальше, реализовывать моменты, провели работу над ошибками. Во втором тайме стали играть более надежно, лучше контролировали мяч. После забитого гола, пошли моменты, могли забивать со штрафного, Айдос Таттыбаев выходил на удар. Соперник тоже мог забить, имел неплохие возможности для взятия ворот. В целом, получилась обоюдоострая игра. Считаю, ничья – закономерный результат минувшего матча.

Что касается моей команды, то нам нужно прибавлять. После поражений ребята попали под некий пресс, потеряли уверенности. К тому же те ошибки, которые мы допускали в последних играх, влияет на психологию футболистов. Будем надеяться, что команда начнет выбираться из этого положения. Во втором тайме мы поймали игру, надо на этом закреплять и идти дальше», – сказал Емельянов.

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