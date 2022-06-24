Какимов может покинуть «Аксу» после конфликта с главным тренером Костышиным (Vesti.kz)

Теги высшая лига Казахстан Руслан Костышин Аксу Асланбек Какимов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Портал Vesti.kz сообщил о конфликте между тренером «Аксу» Русланом Костышиным и полузащитником команды Асланбеком Какимовым.

Причиной конфронтации стало недовольство Какимова своей заменой в матче с «Астаной» (0:5) и претензиями игрового характера к нему.

Сообщается, что теперь игрок может покинуть клуб.

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