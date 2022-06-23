В «Туране» начались проблемы с финансированием. Клуб взял курс на поддержку работы академии

«Туран» выступил с заявлением об оптимизации бюджета клуба. «Руководство приняло решение об оптимизации бюджета в связи экономической ситуации в клубе.

На сегодняшний день у футбольного клуба «Туран» есть переходящая с 2021 года кредиторская задолженность, вызванная изменениями в плане введения лимита на финансирование клубов из государственного бюджета. Кроме этого, из-за экономической ситуации в стране спонсор отказался от поддержки.

Руководство клуба приняло решение об оптимизации бюджета, связи с этим, игрокам предложено пойти на понижение заработной платы. Дальнейшее сотрудничество с тренерами и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

Нынешняя экономическая ситуация диктует нам свои условия. Поэтому мы обращаемся к болельщикам и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – говорится в пресс-службе клуба.

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