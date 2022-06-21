Зайнутдинов проиграл Гайичу в соревновании на точность ударов головой

Игроки ЦСКА Милан Гайич и Бахтиер Зайнутдинов на тренировке приняли участие в небольшой игре.

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Они по очереди пытались забить друг другу в уменьшенные ворота головой.

Гайич одержал уверенную победу (2:0).

🇷🇸🆚🇰🇿 Football heads challenge Милан и Баха соревнуются в точности 🎯 pic.twitter.com/L6HR8D5Unb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 21, 2022

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