Болельщики «Атырау» и «Актобе» оштрафованы за массовую драку перед началом матча

Участники массовой драки перед матчем КПЛ между «Атырау» и «Актобе» (0:2), произошедшей 19 июня, получили штрафы.

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Из 28 человек, чьи дела рассматривались в суде, двое были оштрафованы на 15 315 тенге, остальные – на 10 721 тенге.

Еще два участника драки оказались несовершеннолетними и были отпущены под расписку.

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