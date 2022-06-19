Полузащитник «Астаны» Эбонг заинтересовал «Сумгаит» (Apasport)

Как сообщает Apasport.az, азербайджанский клуб «Сумгаит» нацелился на трансфер белорусского легионера «Астаны» Макса Эбонга.

«Речь идет о полузащитнике Максе Эбонге, выступающего за казахстанский клуб «Астана». Белорусский главный тренер «химиков» Алексей Бага заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника, вызванного в сборную этой страны. Он считает, что после ухода Анатолия Нуриева и Рахима Садыхова брешь в полузащите заполнит Эбонг.

Однако переход молодого игрока, родом из Камеруна, не кажется легким. Во-первых, у Макса контракт с «Астаной» до конца следующего года. Второй — продолжение премьер-лиги в Казахстане. «Астана» должна сделать новый трансфер, чтобы проводить полузащитника. Казахстанцы также намерены извлечь выгоду из этого трансфера», — сообщил ресурс.

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