Михайлис может перейти в СКА. В трансфере заинтересован Ротенберг (А. Буланов)

По сообщениям казахстанского журналиста Артема Буланова, нападающий «Барыса» Никиты Михайлиса попал в сферу интересов санкт-петербургского СКА.

«Как я узнал от своих коллег в КХЛ, а также от проверенного инсайда в клубе СКА, Роман Ротенберг очень хочет получить Никиту — были даже телефонные переговоры. И главное, у СКА есть деньги, очень много денег, чтобы выкупить контракт Никиты Михайлиса, ведь он еще год должен быть в свитере «Барыса».

Еще больше я стал уверен в переходе Михайлиса в СКА, проанализировав политику «Газпрома». Компания сейчас очень много денег вкладывает в развитие и продвижение звезд казахстанского рынка. Поэтому я на 80% думаю, что мы увидим Никиту именно в СКА, если, конечно, «Барыс» не будет сильно упираться» – пишет источник.

Михайлис уже получил квалификационное предложение от «Барыса» и в настоящий момент находится в списке «ограниченно свободных агентов».

Статус «Ограниченно свободный агент» приобретает хоккеист в возрасте до 28 лет, вне зависимости от срока окончания контракта, получивший до 1 мая квалификационное предложение.

Ограниченно свободный агент вправе рассматривать предложения других клубов и официально принять одно из них. В этом случае прежний клуб хоккеиста может в течение семи дней повторить это предложение, тогда игрок обязан остаться в прежнем клубе, заключив новый контракт.

Либо, если прежний клуб в течение недели не повторит предложение, игрок заключает контракт с новым клубом, а прежний клуб получает от нового клуба игрока компенсацию, равную половине средней годовой суммы нового контракта.

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