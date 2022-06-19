Игроки «Тараза» Ахметов и Байтана пропустят матч против «Ордабасы»

Защитник ФК «Тараз» Елдос Ахметов и полузащитник Бауыржан Байтана пропустят предстоящий матч против «Ордабасы».

Напомним, в матче 12-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана против ФК «Каспий» Ахметов и Байтана получили красные карточки и были удалены с поля в первой половине матча.

В связи с этим они автоматически пропускают матч против «Ордабасы», который состоится 19-го июня, в 18:00, в г. Шымкент.

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