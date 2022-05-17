Бауыржан Байтана получил награду лучшему игроку Казахстана в апреле

Полузащитник «Тараза» Бауыржан Байтана назван лучшим игроком Казахстана в апреле.

Лучший игрок месяца был определен по итогам проведенного ПФЛК голосования, в котором приняли участие капитаны и главные тренеры клубов КПЛ.

Награду 29-летнему хавбеку вручил лучший футболист Казахстана ХХ века Сеильда Байшаков.

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

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