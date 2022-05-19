Костюмы знаменосцев сборной Казахстана на Играх-2022 признаны культурным наследием МОК

Костюмы знаменосцев сборной Казахстана на Олимпиаде-2022, созданные дизайнером Виолеттой Ивановой, пополнили коллекцию «Культурное наследие Международного олимпийского комитета» в музее МОК.

Их передала олимпийская спортсменка Екатерина Айдова.

В коллекции собрано лучшее снаряжение спортсменов, участвовавших на Играх в разные годы. Большую часть экспонатов подарили сами атлеты.

Ежегодно музей МОК посещают более 500 тысяч посетителей со всего мира.

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