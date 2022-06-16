Нурдаулетов об инфраструктуре: «Когда Влут увидел стадион в Уральске и всю раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык»

Ассистент главного тренера «Астаны» и старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов в интервью Sports.ru поделился мнением об инфраструктуре в Казахстане, а также о возможном сокращении количество команд КПЛ.

– ПФЛК хочет ужесточить требования к инфраструктурным критериям для клубов и сократить количество команд до 12 с сезона 2024 года. Что думаете о таком изменении?

– Если смотреть на чемпионат в этом ключе, то я согласен с сокращением. Потому что приезжаешь в Атырау – один из богатейших городов Казахстана, а там нет нормальных поля и раздевалки. Тоже самое в Уральске. Это просто смешно. У Рая Влута первый выезд был в Уральск. Когда он увидел их стадион и всю раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык». Мне было стыдно перед легионерами, потому что я местный. Я с уважением отношусь к руководству всех клубов, но нужно же к чему-то стремиться. Проблема не новая – последние 5-6 лет все только ухудшается в плане инфраструктуры. Надо хотя бы понемногу улучшать.

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