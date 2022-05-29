Нурдаулетов вызвал Ульшина на матчи с Данией и Турцией

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов внес изменения в состав перед заключительными матчами квалификации Евро-2023.

В расположение команды вызван полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин.

4 июня молодежная сборная Казахстана на выезде сыграет против Дании, а 10 июня завершит отборочный цикл, сыграв в гостях против Турции.

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