Победивший Рафикова узбек бросил вызов Магомеда Кабардиева

Представитель Узбекистана Фахроджон Машрапов вышел на бой с Фанилем Рафиковым на коротком уведомлении, однако одержал победу решением судей.

После боя Фахроджон вызвал первого номера рейтинга в лиге Магомеда Кабардиева.

Ждать ответа от Кабардиева не пришлось, он тут же вышел в клетку: «Все давно поняли, кто является в этом весе лучшим. Я готов отстоять титул, который должен мне принадлежать»

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