Защитник сборной Беларуси Малькевич: «Казахстан ничем не удивил»

Защитник сборной Беларуси Владислав Малькевич прокомментировал матч Лиги наций против Казахстана (1:1).
– Преобладает расстройство. Могли вырвать в концовке победу, в частности, я. Но не хватает какого-то фарта, не засасывает мяч. Наверное, надо больше работать, трудиться.
– Но вы все же сравняли счет...
– Конечно, ничья лучше, чем поражение. Однако в любом случае играли на победу, хотели взять три очка. Поэтому осадок остался.
– Чего не хватило?
– Последнего удара. Хотя они вроде и были... Не могу сказать. Возможно, мастерства, возможно, футбольного фарта.
– Что сказал тренер, выпуская на замену?
– Больше играть вперед, так как нужна была победа. Старался обострять, лезть вперед.
– Соперник чем-то удивил?
– Не могу так сказать. Наверное, нет, ничем.
– Какие ожидания от последнего матча в Азербайджане?
– Не думаю, что там будет сложнее. Что здесь играли в гостях, что там. Будем стараться победить и забивать мячи.
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