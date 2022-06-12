Защитник сборной Беларуси Малькевич: «Казахстан ничем не удивил»

Защитник сборной Беларуси Владислав Малькевич прокомментировал матч Лиги наций против Казахстана (1:1).

– Преобладает расстройство. Могли вырвать в концовке победу, в частности, я. Но не хватает какого-то фарта, не засасывает мяч. Наверное, надо больше работать, трудиться.

– Но вы все же сравняли счет...

– Конечно, ничья лучше, чем поражение. Однако в любом случае играли на победу, хотели взять три очка. Поэтому осадок остался.

– Чего не хватило?

– Последнего удара. Хотя они вроде и были... Не могу сказать. Возможно, мастерства, возможно, футбольного фарта.

– Что сказал тренер, выпуская на замену?

– Больше играть вперед, так как нужна была победа. Старался обострять, лезть вперед.

– Соперник чем-то удивил?

– Не могу так сказать. Наверное, нет, ничем.

– Какие ожидания от последнего матча в Азербайджане?

– Не думаю, что там будет сложнее. Что здесь играли в гостях, что там. Будем стараться победить и забивать мячи.

Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси

Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций