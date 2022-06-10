Состав сборной Казахстана на матч с Беларусью

Известен состав сборной Казахстана по футболу на выездной матч с Беларусью.
Вратарь: Игорь Шацкий;
Защитники: Багдат Каиров, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский;
Полузащитники: Исламбек Куат (капитан), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов;
Нападающий: Абат Аимбетов.
Старт в 00:45 по Нур-Султану.
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