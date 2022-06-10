Владислав Васильев: «Сейчас КПЛ сильнее чемпионата Беларуси»

Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев ответил на вопросы перед матчем с Беларусью в Лиге наций.

– Настрой у нас боевой. Хотим добиться положительного результата. Знаю практически всех игроков сборной Беларуси. Поздравляли с достигнутыми успехами. Белорусы были приятно удивлены.

– Какие слабые и сильные стороны у соперника могли бы выделить?

– Тренерский штаб даст нам полную информацию о сильных и слабых сторонах сборной Беларуси.

– Вы в этом году играли слева в обороне и в полузащите. На какой позиции вам удобней играть?

– Футбол сейчас не стоит на месте. Нужно приносить пользу на любой позиции. Чаще я играл в центре поля.

– Вы долгое время выступали в чемпионате Беларуси. Какой чемпионат сильней – наш или белорусский?

– Из чемпионата Беларуси уехали многие иностранные футболисты, поэтому сейчас казахстанская Премьер-лига сильней.

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Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы