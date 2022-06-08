Карагандинский «Шахтер» интересуется Артуром Карташяном

25-летний армянский защитник Артур Карташян подтвердил интерес со стороны карагандинского «Шахтера».

По его словам, казахстанский клуб интересовался им и год, и три года назад.

Также у игрока есть вариант с индийским клубом.

В январе Карташян перешел из «Севана» в «Ноа».

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