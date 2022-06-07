Тренер сборной Словакии: «Проиграть дома Казахстану – унизительно для меня»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович объяснил проигрыш Казахстану в Лиге наций.

– Мне трудно оценивать такой матч, проиграть дома Казахстану – это унизительно для меня. Наша игра была лучше, чем в пятницу, но все еще далека от оптимальной, и мы по-прежнему испытываем трудности в атаке. Когда мы пропустили гол, то не справились с ситуацией, к которой готовили игроков. Конечно, травма Шкриньяра тоже не помогла нашей игре, я не могу сказать степень повреждения на данный момент. После перерыва изменения в составе помогли нам, мы оживили игру, но не смогли переломить ход матча.

Казахи нас не удивили, хотя у них есть сила, они сохраняют организацию игры. С моей точки зрения, мы не были достаточно уверены в себе. Важно будет опомниться, выиграть в Казахстане с большим отрывом и вернуть лидерство в группе. После игры мы должны разобраться с ситуацией в игровом составе, и тогда мы увидим, как будем действовать.

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