Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч Лиги наций против Словакии.

Вратарь: Игорь Шацкий;

Защитники: Тимур Досмагамбетов, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Михаил Габышев;

Полузащитники: Рамазан Оразов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (К), Эльхан Астанов;

Нападающий: Абат Аимбетов.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

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