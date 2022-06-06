Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч Лиги наций против Словакии.
Вратарь: Игорь Шацкий;
Защитники: Тимур Досмагамбетов, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Михаил Габышев;
Полузащитники: Рамазан Оразов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (К), Эльхан Астанов;
Нападающий: Абат Аимбетов.
Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.
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