В первом казахстанском футбольном реалити «Super bol!» зарегистрировались 270 участников.

6 июня стартует уникальное футбольное реалити-шоу «Super bol!». Любой желающий, в возрасте от 16 до 25 лет и без профессионального контракта, может попытать свое счастье в любимой игре.

Кастинге пройдут в следующих городах:

6 июня – в Семее,

9 июня – в Павлодаре,

12 июня – в Актобе,

14 июня – в Актау,

16 июня – в Шымкенте,

18 июня – в Таразе,

21 июня – в Нур Султане,

24 июня – в Алматы.

После первого дня регистрации на кастинг в проекте 270 участников.

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