В первом казахстанском футбольном-реалити «Super bol!» зарегистрировались 270 участников

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В первом казахстанском футбольном реалити «Super bol!» зарегистрировались 270 участников.

6 июня стартует уникальное футбольное реалити-шоу «Super bol!». Любой желающий, в возрасте от 16 до 25 лет и без профессионального контракта, может попытать свое счастье в любимой игре.

Кастинге пройдут в следующих городах:

  • 6 июня – в Семее,
  • 9 июня – в Павлодаре,
  • 12 июня – в Актобе,
  • 14 июня – в Актау,
  • 16 июня – в Шымкенте,
  • 18 июня – в Таразе,
  • 21 июня – в Нур Султане,
  • 24 июня – в Алматы.

После первого дня регистрации на кастинг в проекте 270 участников.

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