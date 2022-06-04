В первом казахстанском футбольном реалити «Super bol!» зарегистрировались 270 участников.
6 июня стартует уникальное футбольное реалити-шоу «Super bol!». Любой желающий, в возрасте от 16 до 25 лет и без профессионального контракта, может попытать свое счастье в любимой игре.
Кастинге пройдут в следующих городах:
- 6 июня – в Семее,
- 9 июня – в Павлодаре,
- 12 июня – в Актобе,
- 14 июня – в Актау,
- 16 июня – в Шымкенте,
- 18 июня – в Таразе,
- 21 июня – в Нур Султане,
- 24 июня – в Алматы.
После первого дня регистрации на кастинг в проекте 270 участников.
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