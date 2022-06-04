Киберигры в LIVE на 1XBET

Теперь у каждого пользователя сайта и мобильного приложения 1XBET есть возможность наслаждаться качественным киберспортивным контентом 24/7 от CyberLive!Arena и Esport Pro Club.

CyberLive!Arena (CLA) – это профессиональная киберспортивная лига, которая организовывает и проводит регулярные турниры по киберфутболу, кибербаскетболу и киберхоккею среди более 150 высококвалифицированных игроков из Украины и Хорватии. Команда CyberLive!Arena работает над развитием глобальной экосистемы киберспортивных турниров. Мы предоставляем талантливым игрокам возможность построить успешную карьеру в киберспорте, а поклонникам жанра – наслаждаться качественным киберспортивным контентом 24/7.

Кроме того, CLA организовывает регулярные круговые турниры в игровой среде знаменитой хоккейной франшизы, которая позволяет максимально погрузится в атмосферу настоящего хоккейного матча на сайте и в приложении 1XBET, кроме того у Вас есть возможность выявить своих фаворитов и сделать ставку!

25+ профессиональных игроков.

2 турнира каждый день: CLA Киберкубок Мира и CLA Киберкубок Чемпионов.

1440 киберспортивных событий в месяц (до 48 матчей в день).

7 дней в неделю, 8:00 – 23:00 (UTC +2).

Средняя продолжительность матча – 36 минут.

Компанию 1XBET и киберспортивные турниры CLA объединяют передовые технологии и уникальный контент-продакшн, а расписание лиги постоянно обновляется с учетом новых популярных киберспортивных направлений.

Esport Pro Club (EPC) – молодая, но перспективная профессиональная киберспортивная лига, членами которой на данный момент являются более 70 аккредитованных геймеров. Опытная команда EPC организовывает соревнования по самым популярным в мире спортивным симуляторам (киберфутболу, кибербаскетболу, киберфайтингу и киберкрикету) и постоянно ищет новые возможности для развития турниров, делая свои мероприятия и трансляции еще более зрелищными, увлекательными, и доступными.

Благодаря технической поддержке мирового уровня и многолетнему опыту организаторов в киберспортивной индустрии, соревнования по киберфутболу, которые проводит Esport Pro Club, полностью раскрывают потенциал соревновательного гейминга, а расширенная линия и удобный интерфейс 1XBET позволяет каждому любителю киберспорта наслаждаться качественным контентом 24/7.

9 турниров каждый день: EPC Киберлига Чемпионов x 2, EPC Киберкубок Мира, EPC Киберкубок Англии, EPC Киберлига Европы, EPC Киберкубок Италии, EPC Киберкубок Германии, EPC Киберкубок Испании, EPC Киберкубок Франции.

1320 киберспортивных событий в месяц (до 60 матчей в день).

5 дней в неделю, 8:00 – 23:00 (UTC +2).

Средняя продолжительность матча – 14 минут.

Кроме того, EPC проводит ежедневные турниры в игровой среде одного из самых популярных файтинг-симуляторов, который максимально погружает в атмосферу знаменитого октагона и жестких боёв за чемпионские титулы, турниры также можно лицезреть на сайте 1XBEТ.

3 турнира каждый день: EPC Fight Legends, EPC King of the Street Belt, and EPC Top Bustard Belt.

528 киберспортивных событий в месяц (до 24 матчей в день).

5 дней в неделю, 3:30 – 23:00 (UTC +2).

Средняя продолжительность матча – 18 минут.

Миссия Esport Pro Club: разрушать преграды на пути игроков к киберспортивным вершинам, предоставляя им глобальную платформу для демонстрации своих навыков и любви к киберспорту.

Как CyberLive!Arena, так и Esport Pro Club организовывают свои киберспортивные турниры на высшем уровне:

Все соревнования проходят на современных киберспортивных аренах, которые оборудованы консолями PlayStation 5, высокоскоростными игровыми дисплеями, а также специализированными компьтерными аксессуарами.

Обе лиги используют только лицензионное программное обеспечение и всегда в числе первых модернизирует турнирное оборудование – поэтому участники играют матчи в игровой среде самой последней версии.

Обсчет всех основных статистических показателей и графическое представление агрегированных сведений обеспечивает полностью автоматизированный программно-аналитический комплекс собственной разработки. Благодаря автоматизации, данные по количеству сыгранных матчей, побед, поражений, выигранных и проигранных сетов/партий и процент побед (win rate) всегда предельно точны и постоянно обновляются в режиме «live»

Все матчи транслируются в прямом эфире на официальных каналах лиг на Twitch и Youtube.

Как CLA, так и EPC уважают и соблюдают правила честной игры и развивают систему предотвращения, реагирования, расследования и привлечения к ответственности виновных в любых мошеннических действиях.

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!