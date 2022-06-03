Лига наций. Казахстан сыграет с Азербайджаном

Сборная Казахстана дома сыграет против Азербайджана в 1-м туре Лиги наций.
Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Прямую трансляцию встречи можно увидеть тут.
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Астана Арена»
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