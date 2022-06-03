Лига наций. Казахстан сыграет с Азербайджаном

Сборная Казахстана дома сыграет против Азербайджана в 1-м туре Лиги наций.

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию встречи можно увидеть тут.

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