Лига наций. Казахстан сыграет с Азербайджаном

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Сборная Казахстана дома сыграет против Азербайджана в 1-м туре Лиги наций.

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. 

Прямую трансляцию встречи можно увидеть тут.

Казахстан – Азербайджан
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Астана Арена»
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