Асхат Тагыберген о матче с Азербайджаном: «С этим соперником мы часто встречаемся. Полностью готовы к игре»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген прокомментировал предстоящую игру Лиги наций против Азербайджана, рассказал о задачах на турнир и поделился мнением о возможном сокращении количества команд в КПЛ.

– Асхат, какие ожиданиями от предстоящего матча, как проходит подготовка?

– Оказывается, что мы провели 9 матчей против Азербайджана, в которых одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и 2 раза проиграли. С этим соперником мы часто встречаемся. Мы полностью готовы к этой игре. Главный тренер показал нам все сильные и слабые стороны соперника. Думаю, что завтра на поле мы покажем всё, на что способны.

– В Премьер-лиге вы частенько забиваете с дальних дистанций. Можно вспомнить даже ваш гол в Лиге Конференций против «Хайдука». Но все задаются вопросом, почему в сборной Асхат не бьет издали? В чем причина?

– Меня тоже злит тот факт, что я еще не забил ни одного гола за сборную с дальней дистанции. Дай Бог, завтра постараюсь исправить это. Это национальный уровень, тут все сильные игроки своих стран, может быть, поэтому у меня пока не получается.

– Какие задачи стоят перед командой на этот турнир?

– Конечно, мы уважаем всех наших соперников, но не боимся их. Это Национальная сборная, поэтому у нас стоят только самые высокие задачи, такие как – занять первое место. Все соперники сильные. Самое главное, хотим показать свой уровень и занять первое место в группе.

– Можете подробнее рассказать об эпизоде в матче с «Актобе»? В каких кондициях подходите к этому матчу после того случая?

– Я на 100 процентов готов к завтрашнему матчу. Прошло уже две недели с того случая. Получил небольшое повреждение рта и челюсти, также сказали, что было сотрясение. После этого я восстанавливался, тренировался и сейчас чувствую себя хорошо. Да, Юра Логвиненко коленом ударился в меня, но понятно, что это было не нарочно. Это футбол, тут всякое случается (смеется). Спасибо, что переживаете за меня.

– В сборную были вызваны много молодых ребят. Как старшие игроки помогают им освоиться и какая атмосфера в команде?

– Конечно, мы всячески помогаем молодым игрокам. Обучаем их всему, что знаем. Атмосфера – очень хорошая.

– Президент Федерации поднял вопрос о сокращении команд в Премьер-лиге. Насколько по вашему мнению это может отразиться на сборной?

– Магомед Мусаевич правильно все сказал. Наша работа – это играть в футбол. А у руководителей своя работа. Как уже подметили, все в конце концов упирается в деньги, в бюджет. Я думаю, что такое решение было принято после того, как был проведен полный мониторинг стадионов и полей. В этой ситуации я придерживаюсь нейтральной позиции.

– Если все-таки сократят число команд, то покинете ли вы чемпионат и пойдете в зарубежные клубы, чтобы освободить место для молодых ребят?

– Будем смотреть, какие предложения будут. Насчет места, то вся наша жизнь состоит из конкуренции. Если молодые выигрывают конкуренцию, то, конечно, мы готовы отдать им место. А если не выигрывают, то как говорится, у всех есть семья и жизнь.

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