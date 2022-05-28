Анкудинов: «Не могу передать все свои эмоции, ощущения, находясь в «Шерифе»

Нападающий «Шерифа» Данил Анкудинов поделился впечатлениями от вызова в молодежную сборную Казахстана.

– Шикарные впечатления. Тренировки нагрузочные. Вчера была более входящая тренировка, интересная, с командой. Сегодня уже был первый день нагрузочных тренировок. Интересный был мини-футбол 5 на 5, плюс еще 5 нейтральных. Много ударов по воротам, много голов. Общение в команде хорошее. Я как новичок потихоньку уже вливаюсь, идет общение с напарниками. Шикарные ощущения, впечатления тоже шикарные.

Дания – сложный соперник, так как их чемпионат намного сильнее нашего. Но чем мы точно можем их впечатлить, так это агрессивностью, тем, что с огнем в душе хотим играть в футбол. Не уверен, что в этом они будут сильнее нас. Да, технически, тактически, где-то они сильнее. Настраиваемся, готовимся, будем изучать их. Покажем им казахстанский футбол, который, надеюсь, их впечатлит. Хотим доказать, что то, что было дома – это просто везение.

Я подписал контракт с «Шерифом» в феврале, после того как они сотворили сенсацию в Лиге чемпионов. До этого клуб не был так известен, не было столько фанатов. После Лиги чемпионов все камеры, журналисты и телеканалы в стране следят за «Шерифом».

С февраля был в клубе, никто не знал, что я тренировался с ними. Только спустя месяц меня официально объявили игроком «Шерифа». Для меня это был лучший момент в карьере. Потом буквально через два месяца уже первый трофей в лиге, а на следующей неделе второй трофей – Кубок Молдовы. Лучшего начала карьеры не придумать. Непередаваемые ощущения. Теперь начнем подготовку к Лиге чемпионов. 15 июня будет жеребьевка, а 3–4 июля уже пройдут первые матчи. Честно скажу, для меня это будто сон. Я даже не могу передать все свои эмоции, ощущения, находясь в этом клубе.

После финала Кубка я подошел к болельщикам, которые стояли вдалеке. Стадион находится достаточно далеко от нашего города Тирасполя, 3–4 часа езды. Я просто не мог не отблагодарить болельщиков за поддержку. Попытался всех удовлетворить, везде расписывался. Всем, кому мог, отдал гетры, щетки, шорты, футболку, все раздал. Думаю, что из-за этого у меня хорошие отношения с болельщиками. Я всегда могу сфоткаться, дать автограф, поэтому, может, они и любят меня.

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