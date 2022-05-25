Игрок выиграл более миллиона долларов на ставках «Система»

У каждого игрока, делающего ставки, есть свой подход к делу. Кто-то любит заряжать большие суммы на одинарные ставки, кто-то предпочитает экспрессы, способные доехать до крупной суммы через множество исходов. А есть те, кто предпочитает ставить на систему.

Эти люди верят в то, что в списке указанных ими событий соберется множество мини-экспрессов, которые в сумме принесут солидную сумму. Один из таких счастливчиков в конце апреля 2022 года был фантастически удачлив, собрав с помощью ставок на 2 системы очень солидные выигрыши.

Игрок по имени Акин уже давно играет на 1xBet – на сайте он зарегистрировался еще в 2018 году. Счастливчик говорит, что предпочитает делать ставки на тотал голов больше, вот и в этот раз он выбрал именно такую стратегию. Ниже – список событий в системах, на которые ставил Акин.

Итоговый коэффициент: 1859.797

Сумма ставки: 336,65 USD

Сумма выплаты: 626 103,30 USD

Системы игрока:

Все до единого события в этих системах сыграли. Потрясающе, не так ли? Сам Акин говорит о своих победах так:

«Я предпочитаю сделать ставки на футбол. В основном выбираю матчи, которые играют в АПЛ, Серии А и чемпионате Турции. Мне довелось понервничать, когда в обеих системах оставалось сыграть матч мадридского “Реала”. В этот момент я обзванивал своих близких, не в силах сдержать эмоции. Когда увидел, что выиграл и перепроверил купон, то сразу же позвонил жене и сказал, что я в шоке».

Интересно, что этот выигрыш у 1xBet не стал первым для игрока: по его словам, совсем недавно ему удалось сделать удачную ставку на экспресс из 10 событий. «Обычно я делаю ставки на экспресс, но если матчей слишком много, выбираю систему. У меня нет стратегии, я просто думаю, что в футбол играют для того, чтобы забивать голы», – говорит счастливчик.

Как добавил Акин, с помощью выигрыша он первым делом избавился от долгов, которые у него были, а теперь подбирает машину для любимой жены.

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