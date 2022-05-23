Кусяпов о ничьей с «Атырау»: «Мы готовились к этой игре тщательно»

Защитник «Астаны» Талгат Кусяпов прокомментировал ничью в 12-м туре КПЛ с «Атырау» (1:1).

– «Атырау» проявил характер с первых минут и сразу же показал, что матч будет непростым. Мы готовились к этой игре тщательно, всей командой старались выложиться полностью.

В этом году чемпионат стал еще интереснее и, если посмотреть на таблицу, все команды примерно равного уровня. Будем стараться дальше играть еще лучше, хотим радовать наших болельщиков красивой игрой.

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