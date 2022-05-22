Горовенко после матча с «Астаной»: «Чувствуем единство в коллективе, жажду побеждать и уверенность в себе»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч 12-го тура КПЛ против «Астаны» (1:1).

«Команда полностью отдается на поле, делает все возможное и невозможное. Чувствуем единство в коллективе, жажду побеждать и уверенность в себе. Сегодня мы были лучше, пропустили гол, который можно назвать несчастным случаем. Огромное спасибо болельщикам, вас становится все больше и больше. Мы постараемся продолжить вас радовать дальше», – сказал Горовенко.

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