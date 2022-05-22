Благоевич о матче с «Атырау»: «Во втором тайме случились некоторые вещи, которые я сейчас не могу комментировать»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал ничью в 12-м туре КПЛ с «Атырау» (1:1).

«Получился очень сложный матч из-за погодных условий: сильный ветер, из-за чего не получилась красивая игра. И еще сказалось поле к которому мы не привыкли, мы не успели адаптироваться к нему. Особенно не справились в первом тайме, это было видно. Может еще не хватало энергии, чтобы играть на высоком уровне против очень хорошей команды «Атырау». Здесь и на выездных матчах они выиграли «Тобол», «Кайрат». Ожидали очень сложный матч, так и получилось.

У нас были моменты, которые мы не использовали. Во втором тайме случились некоторые вещи, которые я сейчас не могу комментировать. Несколько игр подряд происходят такие вещи, я стал задумываться об этом.

Затем остались без одного игрока, сразу пропустили гол. Было очень сложно потом сравнить счет, но могу сказать, что нам повезло. Хочу воспользоваться моментом и похвалить молодого игрока нашей команды Станислава Басманова, который уже второй раз забивает гол в последних минутах и приносит нам одно очко. Мы видели все что происходило в течение второго тайма и что случилось».

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