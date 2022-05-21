Бой Алимханулы и Дигнума: кто станет чемпионом мира?

Уже в этот уикенд казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и британец Дэнни Дигнум проведут бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Поединок пройдет 21-го мая (22-е мая по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера.

Зрители смогут насладиться боем в прямом эфире на телеканале «Хабар», где главным спонсором спортивных эмоций станет компания 1XBET. Начало трансляции запланировано на утро воскресенья, 22-го мая, в 8:00 по времени Нур-Султана.

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Казахстанец является явным фаворитом этой встречи. Шансы на победу Алимханулы компания 1XBET оценивает в 1.056, а на британца дают все 11.5. То, что поединок не выявит победителя, эксперты оценивают в 34.

Сам QAZAQ STYLE уверен в своей победе: «Скоро у Казахстана будет новый чемпион мира, даст Бог!» — написал Алимханулы на своей странице в Instagram, после объявления боя.

«Я очень рад встретиться с Жанибеком. Сбылась мечта стать хэдлайнером шоу в Лас-Вегасе. Рад, что мои усилия оправдались, и я дошел до такого уровня. Я уверен в своих силах и приеду, чтобы выиграть титул», — высказался в свою очередь Дигнум.

Оба боксера левши. У Алимханулы 11 боев, 11 побед и 0 поражений. Дигнум провел за свою карьеру 15 боев, из них одержал 14 побед и потерпел 1 поражение.

Последний бой казахстанца против Хассана Н’Дама Н’Жикама был выигран техническим нокаутом в восьмом раунде. Учитывая слабую выносливость Дигнума, смеем предположить что и этот бой может завершится досрочно, но после середины поединка — коэффициент на окончание боя в 7-м раунде 6.5, в 8-м раунде – 8.5. Полный бой оценивается в 4.5.

Стоит отметить, что в дуэле взглядов перед боем победил Алимханулы. Казахстанец буквально «съел» своего соперника. После непродолжительной дуэли Дигнум отвел взгляд и показал, что готов уже к фотосессии. Видео можно посмотреть на официальном Telegram-канале 1XBET.

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