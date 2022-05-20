Юрий Михайлис: «У всех, наверное, с детства мечта – сыграть против сборной Канады»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис ответил на вопросы после матча с Канадой (3:6).

– Хорошая игра, парни все молодцы, сегодня проявили характер, командный дух был, выходили и каждый отрабатывал на все 120 процентов, все молодцы. Да, уровень сборной Канады, наверное, лучше нашей команды, но по крайней мере мы не уступали ни в характере, ни в борьбе, ни в желании. Да, нам не повезло, наверное, те ошибки, которые допустили, будем исправлять и к следующей игре будем уже готовы.

– С каждой игрой команда играет лучше и лучше, не хватило практики перед чемпионатом мира?

– Я уже говорил, что у нас две игры было всего с Латвией, конечно, мало, когда команды сыграли по 5-6 игр перед чемпионатом. Но исходя из тех условий, которыми мы располагали, не смогли найти соперника на товарищеские матчи.

– Виктор Сведберг не выходил на лед какое-то время, что с ним?

– Получил повреждение, врачи работают с ним.

– С такими атакующими командами как Канада, приятно играть?

– Конечно, у всех, наверное, с детства мечта – сыграть против сборной Канады. И сегодня ребята, которые выходили на лед, не стушевались против такого грозного соперника. Играли на равных, были хорошие моменты, мы могли и еще забить, видно желание играть в атакующий хоккей, на команду, стараться как можно больше забить. Опять же Андрей Шутов очень здорово нас держал в игре, это вселяет уверенность в команду. В следующей игре будем настраиваться только на победу.

– Разбирали игру словаков, как они играют?

– Скажу, что практически все на чемпионате мира играют в атакующий хоккей. Да, где-то по ситуации смотрят и перестраиваются, но в основном в атаке. И Словакия также.

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