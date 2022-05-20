Алуа Балкибекова заработала 80 тысяч долларов

Казахстанские призеры Чемпионата мира, который прошел в Стамбуле, получат призовые от Президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева.

Так Алуа Балкибекова от КФБ получит 30 тысяч долларов США, помимо тех денег, которые она получит от IBA (50 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Федерации.

Бронзовые медалисты Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг) получат от президента КФБ по 10 тысяч долларов. От IBA они заработали по 25 тысяч долларов.

Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»