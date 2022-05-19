«Тобол» должен выплатить Кассаю более 600 тысяч долларов. Экс-защитник костанайцев выиграл дело в суде

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Тобол» проиграл суд своему экс-защитнику Фернандеру Кассаю.

Центрально-африканский футболист играл за команду из Костаная с 2016 по 2019 годы, однако затем клуб в одностороннем порядке объявил о прекращении сотрудничества.

Кассай опроверг заявление о том, что договор был расторгнут по обоюдному согласию, и обвинил «Тобол» в фальсификации его подписи.

Игрок выиграл дело, подав иск в ФИФА, апелляция костанайского клуба в CAS была отклонена.

Таким образом «Тобол» должен выплатить Кассаю более 600 тысяч долларов.

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