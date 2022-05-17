Вратарь «Мактаарала»: «Мы сыграли 11 туров и ни разу не пробили пенальти. Предвзятое отношение»

Украинский голкипер «Мактаарала» Сергей Литовченко высказался после матча с «Каспием» (2:1) в 11-м туре КПЛ.

– Игра против «Каспия» получилась очень тяжелой. Команда всегда владеет мячом, в большинстве игр около 65-70 процентов. Нашей задачей было вытерпеть на своей половине, сыграть от защиты и на контратаках использовать свои моменты. Тренерская задумка, над которой мы работали целую неделю, сработала.

– На твой взгляд, верно ли был назначен пенальти в ваши ворота?

– Мне показалось, не было. У Юденкова спросил, он тоже сказал, что соперника не трогал. Судья объяснил, что Руслан на него наступил. Как мне показалось, за это пенальти не дают. Я не смотрел повтор и, возможно, я ошибаюсь. Это неоднозначный пенальти, а он не сомневался и сразу поставил. Почему-то, когда это наши моменты в чужие ворота, они не смотрят VAR. Какое-то предвзятое отношение. Мы сыграли 11 туров и ни разу не пробили пенальти. Это все на совести арбитров.

– Ты отбил ногой удар с пенальти, но мяч все равно оказался в сетке. Какие ощущения были?

– Конечно, обидно. Мы с тренером по вратарям разбираем пенальтистов. И Максат Тайкенов иногда бьет по центру, иногда бьет в определенный угол. Я прыгнул в угол, ногой задел, но лишь носочком. Поэтому не удалось отбить.

– Самый опасный игрок в «Каспии» по твоему мнению?

– Я могу выделить Думана Нарзилдаева. Он неплохо ведет игру в центре, все идет через него. Еще отмечу грузина Ардазишвили, зимой он был на просмотре у нас в «Мактаарале». У него неплохой дриблинг. А так, сбалансированная команда. Два хороших центральных защитника из Украины, я с ними играл.

– Чем отличается украинский чемпионат от казахстанского?

– Разница существенная. У нас больше силовой футбол, больше на физических качествах построен. У нас мало индивидуальных, а больше силовой стиль в командах. Не беру в счет «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев – у них много иностранцев, они играют по-другому. Поэтому немного темп другой, в этом главное отличие. Украинский футбол выше казахстанского по скоростям и по агрессивности.

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