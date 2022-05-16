Пресс-секретарь Нацмузея РК: Мухамедиулы проводят плановую операцию на ноге

Пресс-секретарь Национального музея РК Айдар Крыкбай подтвердил, что директор Арыстанбек Мухамедиулы находится в операционном блоке столичной больницы.

Он заявил, что операция экс-министра культуры и спорта плановая и проводится на ноге.

Тем временем столичный департамент Антикоррупционной службы проводит досудебное расследование по признакам хищения 146 миллионов бюджетных тенге в рамках проведения международной выставки, в чем подозревается руководство Нацмузея.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мухамедиулы попытался вскрыть себе вены во время обысков у него дома.

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