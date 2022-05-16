Экс-министр культуры и спорта Казахстана находится в операционном блоке больницы. Сообщалось, что Мухамедиулы пытался вскрыть вены

Экс-министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы находится в операционном блоке больницы в Нур-Султане.

Ранее в СМИ сообщалось, что чиновник попытался вскрыть себе вены во время обысков у него дома.

Мухамедиулы занимал должность министра культуры и спорта с 2014 по 2019 годы.

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