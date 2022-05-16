СМИ: экс-министр культуры и спорта Казахстана порезал себе вены во время обыска

Казахстанские медиа сообщили, что дом экс-министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы подвергся обыскам.

По информации Orda.kz, расследованием дела занимается департамент Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан.

Сообщалось, что Мухамедиулы порезал себе вены во время обыска, однако пресс-секретарь чиновника опровергает эту информацию.

Сам экс-министр, а ныне директор Национального музея РК, обратился к Токаеву, заявив о своей невиновности и обвинив недоброжелателей в нападках.

Арыстанбек Мухамедиулы занимал пост министра культуры и спорта страны с 2014 по 2019 годы.

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