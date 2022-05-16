Тренер «Акжайыка» Мазяр ударил и обматерил молодого дебютанта. Игрок вышел на 81-й минуте матча с «Таразом»

«Акжайык» проиграл «Таразу» (0:2) в 11-м туре КПЛ.

На 81-й минуте матча в составе команды из Уральска появился 21-летний игрок Бекзат Имангазеев, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Казахстана.

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр остался недоволен футболистом и применил к нему насилие.

«Сразу после финального свистка Мазяр подбежал к молодому дебютанту и стал трясти его, бить по голове и очень громко оскорблять. Очевидцы утверждают, что самое мягкое выражение от украинского тренера в этот момент – «ублюдок». За что? Пацан провел на поле совсем чуть-чуть времени», – пишет журналист Айдын Кожахмет.

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