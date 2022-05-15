«Тараз» сыграет с «Акжайыком»

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«Тараз» дома принимает «Акжайык» в 11-м туре КПЛ. Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

Таблица здесь.

Тараз – Акжайык
Дата проведения
15 мая, 17.00, «Орталык Тараз»
Онлайн матча
ТаразАхметов, Амирханов, Айтбаев, Кожамберды, Алекс Жуниор, Сейсен, Гадрани, Байтана, Гамаков, Таубай, Караман.
АкжайыкШустиков, Сикач, Абдрахманов, Стаменкович, Сапанов, Саулет, Газданов, Бадоян, Каленчук, Рафаэл Сабино, Карпенко.

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