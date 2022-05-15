«Тараз» сыграет с «Акжайыком»

«Тараз» дома принимает «Акжайык» в 11-м туре КПЛ. Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 15 мая, 17.00, «Орталык Тараз»
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Тараз –
Ахметов, Амирханов, Айтбаев, Кожамберды, Алекс Жуниор, Сейсен, Гадрани, Байтана, Гамаков, Таубай, Караман.
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Акжайык –
Шустиков, Сикач, Абдрахманов, Стаменкович, Сапанов, Саулет, Газданов, Бадоян, Каленчук, Рафаэл Сабино, Карпенко.
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